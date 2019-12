La giocata della notte: Antetokounmpo fulmina la difesa con una schiacciata pirotecnica

New york soccombe sotto i pesanti colpi di Milwaukee: la sconfitta è rovinosa, ma quando dall'altra parte del campo c'è Giannis Antetokounmpo che non solo fa i punti, ma dà anche spettacolo, è difficile mantenere il passo. E così è del #34 dei Bucks la giocata più bella della notte: palla a Giannis, che avanza verso il canetro dei Knicks ma si vede la strada sbarrata; finta lo scarto a sinistra, poi per evitare il blocco gira su se stesso di 360° cambiando mano e stacca schiacciando a destra. Che numero!