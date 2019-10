La giocata della notte: Antetokounmpo sbuca dal nulla per una stoppata imperiale

Giannis Antetokounmpo è autore di una gran prestazione durante la sfida con Houston: centra una tripla doppia che nemmeno l'uscita prematura per cinque falli può scalfire. Questo perché la partita di Giannis è estremamente generosa e fatta non solo di attacco, ma anche di difesa. Ed è infatti una giocata difensiva la più bella della nottata NBA. James Harden parte in avanti con la sua solita potenza, Brook Lopez prova a fermarlo sotto canestro cinturandolo, ma il Barba riesce comunque a far partire il tiro; dal nulla, però, spunta Antetokounmpo che stacca imperioso per una stoppata perfetta.