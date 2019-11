La giocata della notte: assist di Gallinari, Paul trova il colpo del ko

Oklahoma City ha la meglio su Golden State. I Warriors però non sono in picchiata come nell'ultimo periodo, ma se la giocano fino all'ultimo. E anzi, a 37" dalla sirena sono ancora avanti di 1. Poi però arriva Danilo a Gallinari, che passa la palla a Chris Paul, che passa la palla a Danilo Gallinari (no, non è una canzone di Branduardi), che fa partire un passaggio schiacciato di nuovo a Chris Paul. E Paul entra evitando la difesa e mette a segno il canestro da 2 che vale il 98-97 per i Thunder. Da lì ci saranno poi i due liberi di Shai Gilgeous-Alexander a rifinire il punteggio, ma la vittoria era già in ghiaccio.