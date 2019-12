La giocata della notte: ball handling, rincorsa e sbam, Harden fa la voce grossa

Ci vogliono due overtime per stabilire le sorti di una partita tesissima: San Antonio supera Houston di due soli punti, ma il protagonista indiscusso della serata è di sicuro James Harden, che dopo aver toccato quota 60 punti si ripete "solo" con 50... E in una di queste sue incursioni a canestro contro gli spurs si nasconde la giocata più bella della notte: nel terzo quarto The Beard ha il pallone a ridosso dell'arco e con un ball handling da manuale della pallacanestro riesce a fuorgiare la difesa di San Antonio, poi parte per la rincorsa dove c'è un'autostrada e stacca in faccia all'ultimo difensore degli Spurs, andando a schiacciare e aggiungendo altri due punti nella casella dei Rockets.