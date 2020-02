La giocata della notte: Beal di prepotenza schiaccia in faccia a Drummond

I Washington Wizards perdono la sfida con i Cleveland Cavaliers, ma nel confronto tra #3 vince Bradley Beal. Il giocatore di Washington è infatti il protagonista della giocata più bella della notte, in un confronto brutalmente vinto con Andre Drummond. La palla infatti arriva a Beal, che deve affrontare l'avversario; Drummond, che non è èprecisamente uno scricciolo, salta, per proteggere il canestro, ma Beal salta più in alto e schiaccia in faccia al giocatore dei Cavs, a tutto braccio.