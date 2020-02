La giocata della notte: Beal ribalta il risultato a meno di un secondo dalla fine

Vincere sulla sirena è sempre esaltante. Ne sa qualcosa Bradley Beal, che a 0.2 dalla fine della sfida con i Dallas Mavericks si inventa il canestro che porta i Washington Wizards da -1 a +1 e con la vittoria in mano. Si parte dalla rimessa con palla in mano a Troy Brown Jr.: lui vede Beal che riesce a invilarsi in un corridoio lasciato dalla difesa dei Mavs e gli serve un pallone lungo. Beal ne approfitta e va a canestro con grande sicurezza, ribaltando le sorti della partita.