La giocata della notte: buzzer beater di Bjelica che lascia di sasso Houston

Si gioca fino all'ultimo respiro al Toyota Center e sembra che Houston possa far felice il pubblico di casa: a 1" dalla fine, infatti, il punteggio è di 118-116 per i Rockets; Sacramento però non ci sta e così mette in scena una giocata clamorosa. Manca una manciata di centesimi e corey Joseph, a palla ferma, serve Nemanja Bjelica sperando in un tentativo disperato di fare punto, e Bjelica non lo tradisce. Stacca imperiosamente coi piedi abbondantemente fuori dall'arco e scarica la tripla: la palla vola mentre suona la sirena e si insacca precisa nella retina. Sotto canestro, James Harden non può fare altro che essere testimone della beffa e della vittoria dei Kings.