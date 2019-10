La giocata della notte: coast-to-coast di Lowry, vantaggio assicurato a metà gara

I Toronto Raptors si aggiudicano la sfida con gli Orlando Magic; già a metà tempo la gara sembra segnata. Ed è proprio poco prima del suono della sirena che annuncia l'intervallo che arriva una giocata strepitosa di Kyle Lowry: gli arriva palla da fondo campo, lui si fa tutta la traversata schivando gli avversari e trova la strada quasi spianata per il canestro. Quasi. Perché deve ancora superare un uomo che lo sta aspettando proprio sotto il ferro, pronto a difendere: Lowry però stacca, finta il tiro, cambia mano in aria per evitare l'eventuale stoppata e la mette dentro con un gran numero. E con una bellissima azione personale.