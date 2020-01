La giocata della notte: corsa solitaria e reverse per Zach LaVine

I Chicago Bulls vincono in rimonta. Di due punti. Dopo essere stati sotto pesantemente e aver sfiotato i 20 punti di gap. Ma con un super Zach LaVine, autore di 42 punti, tutto è possibile. Ed è infatti lui l'autore della giocata più bella della notte, perché prende palla e va via da solo, completamente smarcato, e si concede il lusso di rallentare, aggiustarsi per lo stacco e andare a schiaciare in reverse.