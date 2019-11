La giocata della notte: Danilo Gallinari si esalta, assist no look per la schiacciata di Adams

Protagonista con 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assist nel successo degli Oklahoma City Thunder contro i Golden State Warrios col punteggio di 114-108, Danilo Gallinari si è messo in luce nella notte con una giocata di alta scuola sul parquet della Chesapeake Energy Arena. Nel primo quarto l'azzurro ha infatti confezionato un fantastico assist no look per Steven Adams che, dal canto suo, ha ringraziato il Gallo andando a canestro con una formidabile schiaccata a una mano in torsione. Tutto molto bello, un'azione da vedere e rivedere.