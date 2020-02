La giocata della notte: Davis ruba palla, Kuzma vola in contropiede. And one

Alla numero 1 della nostra personalissima classifica della notte NBA al primo posto troviamo la bellissima giocata di squadra dei Los Angeles Lakers. Non c'è LeBron James? In casa Lakers tocca a qualcun altro il compito di trascinare i gialloviola al 7° successo consecutivo. Ci pensano Anthony Davis (23 punti e 6 rimbalzi) e Kyle Kuzma (18 punti, con 8/17), guarda caso anche i protagonisti di una delle giocate più belle della partita.