La giocata della notte: Fox ruba palla e schiaccia in acrobazia

Ogni tanto capita in NBA di vedere giocate che assomigliano molto a quelle degli Harlem Globetrotters. Questo è il caso della giocata della notte che vede protagonista De'Aaron Fox, protagonista di un numero assoluto. Nel quarto quarto tra New York Knicks e Sacramento Kings, infatti, Fox riesce a rubare palla in un momento in cui entrambi i quintetti sono sbilanciati sotto il canestro dei Suns. Lui parte con la palla e va via da solo in scioltezza e potrebbe schiacciare in tranquillità, ma decide di regalare al pubblico un altro pizzico di spettacolo con un ball handling aereo prima di buttarla dentro.