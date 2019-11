La giocata della notte: Furkan Korkmaz letale sulla sirena, Philadelphia 76ers ancora imbattuti

Il buzzer beater di Furkan Korkmaz risuona come una sentenza al Moda Center di Portland: crollano i Blazers per mano di questa tripla allo scadere del turco classe 1997, nonostante una super prova di Damian Lillard. Sono cinque vittorie nelle ultime cinque per i Philadelphia 76ers, anche grazie a questa giocata dell'inatteso eroe di serata.