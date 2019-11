La giocata della notte: Gallinari stoico, difende con una scarpa in mano

A volte il gioco è più importante della propria incolumità e anche perdere una scarpa col rischio che qualche marcantonio da 2 m per oltre 100 kg ti salga su un piede nudo può essere irrilevante. Lo dimostra il nostro Danilo Gallinari, che nella sfida degli Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic ne combina di tutti i colori pur trasformandosi a modo suo in cenerentolo: perde infatti una scarpa in un contrasto, ma serve a Chris Paul il pallone per il canestro successivo; non fa però in tempo a recuperare la scarpa perché l'azione offensiva dei Suns riparte, così un compagno gliela lancia. Nel divertimento anche di alcuni spettatori italiani, il Gallo prova a infilare la scarpa destra, ma non c'è tempo perché Orlando sta attaccando, e così lui con la mano sinistra controlla gli avversari e con la destra regge la scarpa persa; incredibilmente, la difesa decisiva per evitare il canestro avversario è sua! Applausi per la tenacia.