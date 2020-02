La giocata della notte: giocata di squadra, Harden confeziona l'assist per l'alley-oop di House

Guardando i numeri di James Harden - tipo quelli dell'ultima partita - si potrebbe pensare che giochi quasi da solo. Invece non è così e i 12 assist ne sono la testimonianza. Uno di questi si merita il titolo di giocata più bella della notte, perché in realtà è un'azione di squadra perfetta. Parte tutto da Russell Westbrook, che sporca il pallone tenuto in mano da un avversario pronto a tirare; la palla schizza via e la prende P.J. Tucker che scatta in avanti; vede però alla sua sinistra il Barba e lo serve. Harden, da lontano, fa partire un passaggio altissimo e pennellato che si trasforma nell'assist perfetto per l'alley-oop di Danuel House jr.