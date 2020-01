La giocata della notte: gioco di squadra perfetto per la tripla di Brissett

Toronto perde di due soli punti la sfida con Portland. Eppure il gioco di squadra c'è e si vede in questa splendida giocata. Oshae Brissett infatti parte dalla propria metà campo e dà il la a un'azione corale che vede coinvolti i 4/5 della squadra. Brissett infatti chiama in causa un compagno e in un rapido giro di passaggi e finte, che spiazzano totoalmente la difesa dei Blazers, i Raptors trovano di nuovo in Brissett il terminale d'attacco perfetto per un tiro da 3 libero e pulito. La palla parte e si insacca perfettamente nella retina.