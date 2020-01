La giocata della notte: gioco di squadra ubriacante e reverse di Grant

Non solo giocate solitarie dei big e numeri dei giovani tipo Doncic e Giannis. A volte ci sono anche splendide giocate di squadra, magistralmente orchestrate e che sfociano in show. E' il caso, per esempio, della splendida azione corale dei Denver Nuggets: palla in mano a Jokic dopo una palla persa dei Charlotte Hornets, che coinvolge in un passaggio lungo Monte Morris, il quale a sua volta vede arrivare Jerami Grant e lo convolge. Grant alla fine va a canestrro con un bellissimo reverse a conclusione di una giocata fluida e d'effetto.