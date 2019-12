La giocata della notte: giro di palla ubriacante, poi ci pensa Ingles

Quando una squadra si tiene il pallone per tutta l'azione d'attacco, a volte può finire male perché, alla fine, il tiro non entra e non c'è più tempo per riprovarci. Non è questo il caso, perché gli Utah Jazz orchestrano un'azione di squadra perfetta con una serie di passaggi che destabilizzano i charlotte Hornets e poi si concretizzano con il tiro di Joe Ingles. Ubriacante.