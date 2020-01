La giocata della notte: Glenn Robinson III è clutch, Spurs forzati al supplementare

I Golden State Warriors languiranno anche all’ultimo posto della Western Conference, ma quanto diamine lottano! Sul punteggio di 100-98 in favore di San Antonio la giocata clutch di Glenn Robinson III (figlio dell’ex All Star - nonché campione NBA proprio con gli Spurs di Coach Pop - Glenn Robinson) forza il match all’overtime, dove un indemoniato Dejounte Murray trascina la franchigia del texas alla vittoria. Lo step back jumper di GRIII rimane in ogni caso una perla assoluta, per distacco la giocata della notte dell’ultimo dell’anno in NBA!

Video - Face2Face con Pozzecco: "Mi butterei nel fuoco per i miei giocatori. Dico sempre quello che penso" 08:32