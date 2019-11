La giocata della notte: Harris schiaccia un passaggio no look di Jokic

Denver vince contro Phoenix, di ben 12 punti. I Nuggets, infatti, sembrano in palla e lo dimostra anche la giocata più bella di questa nottata NBA. L'azione coinvolge Jamal Murray, che in fase d'attacco si libera dalla marcatura con un passaggio schiacciato a Nikola Jokic. Il serbo, però, ha a sua volta la via del tiro bloccata, ma intravede con la coda dell'occhio Gary Harris che sta arrivando libero alla sua destra e lo serve all'indietro con un passaggio no look. Harris raccoglie e va a schiacciare indisturbato.