La giocata della notte: il primo canestro di Zion Williamson in NBA

Era il giocatore più atteso e Zion Williamson non ha deluso i suoi fan: era stato fuori per tutta la stagione, oggi all'esordio ecco subito in mostra i suoi numeri migliori.

Inizio soft, ma chiusura in crescendo, con 22 punti segnati in 18 minuti, con 17 punti consecutivi segnati in 3 minuti e 8 secondi nel quarto periodo.

Questo il momento del suo primo canestro in NBA

Poi i cori, tutti per lui, anche nel quarto periodo, ma bisogna andare con calma.