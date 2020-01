La giocata della notte: Ingram salva la partita a 1" dalla fine

Nottata stellare per Brandon Ingram, che fa il diavolo a quattro nella sfida contro gli Utah Jazz e va a segno con 49 punti. La gara è tesissima e nel quarto quarto i Pelicans sono sotto di 1. La palla, però, arriva nei secondi finali a Ingram, che trova il tiro da 2 che ribalta la situazione a 1" dalla fine. Il cronometro si ferma sullo 0.2 dalla sirena e New Orleans si illude di aver vinto. Non sarà così (non subito almeno), perché poi Hayes commette fallo su Goubert, che va in lunetta e sbaglia il primo tiro libero, ma mette il secondo e allunga la partita. Almeno il tiro di Ingram è sufficiente per l'overtime.