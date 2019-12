La giocata della notte: intesa perfetta tra Curry e Doncic, difesa annichilita

I Dallas Mavericks festeggiano il rientro di Luka Doncic e la vittoria sui San Antonio Spurs. Uno dei motivi per gioire è l'intesa di quest'ultimo con Seth Curry. I due, infatti, mettono in atto un'azione d'attacco che mette ko la difesa californiana: Curry ha la palla ed è quasi sotto canestro, ma vede Doncic completamente smarcato e così preferisce girarsi e servirlo con un passaggio schiacciato all'indietro; il timing è perfetto e allo sloveno non resta che afferrare la palla e andare a schiacciare. Inarrestabile.