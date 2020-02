La giocata della notte: intesa perfetta tra Harden e Westbrook

Se si pensa a Houston, non si può non pensare alla sintonia di gioco che c'è tra Russell Westbrook e James Harden. Il duo crea a volte delle vere magie in campo e la giocata più bella della notte è una di queste. Il Barba parte implacabile verso canestro e sembra che abbia tutte le intenzioni di tirare, stacca e... Pallonetto morbido perché dalla linea di fondo Westbrook si libera e viene in avanti, pronto a raccogliere questo assist delizioso e a spedirlo nella retina.