La giocata della notte: Jamal Murray, gioco di prestigio da capogiro

Ecco a voi l'illusionista. Jamal Murray regala una vera magia nella notte NBA: alley-oop a se stesso, un bacio al tabellone e un canestro da capogiro. Solo applausi per il numero 27 dei Denver Nuggets. Dono dell'ubiquità? No, Mamba mentality.

Gli Oklahoma City Thunder si devono così arrendere in quel di Denver per 110-102. Match che si decide nel terzo quarto, chiuso con un parziale dei Nuggets di 30-19. Super prestazione di Nikola Jokic, che chiude con una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, mentre per Danilo Gallinari, autore di sette punti con 1/13 al tiro, è una serata negativa.