La giocata della notte: James, assist sotto le gambe favoloso per l'inchiodata di Howard

Riportare un titolo nella Los Angeles gialloviola. Se la missione si compirà già da questa stagione lo sapremo presto, di sicuro LeBron James e il fido Anthony Davis già in questi primi due mesi di regular season hanno mostrato di voler fare le cose seriamente, regalando spettacolo e soprattutto successi convincenti in casa e soprattutto in trasferta. Ad Atlanta la formazione di coach Vogel si è portato a casa il 14esimo successo esterno consecutivo e ancora una volta AD e LBJ si sono presi il proscenio. Davis ha chiuso la serata con una doppia doppia da 27 punti e 13 rimbalzi mentre King James, che alla vigilia molti davano in dubbio, ha griffato la solita partita da all around mettendo a referto 32 punti, 13 rimbalzi, 3 stoppate e 7 assist. Uno di questi estremamente spettacolare e che entra di diritto fra i più belli di questa stagione, sotto le gambe a velocità sostenuta per premiare il rimorchio di Dwight Howard che squarcia l’aria e inchioda la schiacciata a una mano. Una giocata da gustarsi da tutte le angolazioni.