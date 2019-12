La giocata della notte: James does it again, assist dietro la testa per l'inchiodata di Howard

Dopo 14 vittorie consecutive in trasferta, si ferma la corsa dei Lakers a Indiana contro i Pacers ma quanto fatto da LeBron James nella notte, è qualcosa che merita l’attenzione. Guardiamo il tabellino: 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, quasi sfiorata la tripla doppia ma non è questo il punto.

Quello che, come dicono i gialloviola, lo rende “il miglior passatore della storia” è la semplicità con cui fa degli assist pazzeschi, complicati ma per lui di facile riuscita e tendenzialmente anche di facili 2 punti per chi riceve il pallone. Anche nella serata di Indiana, ne giova Dwight Howard che riceve il passaggio no look sopra la testa da parte di James.

James-Howard, pare esserci feeling…