La giocata della notte: James Harden e l'arte dello step back in una notte storica

Prova da annali statistici per James Harden contro gli Atlanta Hawks. La stella dei Houston Rockets ha, infatti, firmato la sua quarta partita in carriera da almeno 60 punti segnati, in soli 30' sul parquet nei primi tre quarti.

Dei 60 punti, 29 sono arrivati nel terzo quarto, con Harden che ha lasciato il parquet con i Rockets avanti di 54 punti all’ultima pausa. Harden ha quindi agganciato Michael Jordan al terzo posto per partite da 60+ punti in carriera nella storia NBA (dietro a Wilt Chamberlain e Kobe Bryant), ed è diventato il giocatore a riuscire in una performance del genere con il minor numero di tiri tentati: 24, battendo i 26 tiri necessari a Karl Malone nel gennaio 1990 per segnare 61 punti.