La giocata della notte: Jokic magico, l'assist dietro la schiena manda a canestro Millsap

Jokic doing Jokic. Denver conferma i problemi di questo avvio di stagione e si arrende ai New Orleans Pelicans per 122 a 107. Lo stesso serbo non dà il meglio di sè ma regala comunque qualche lampo dei suoi. Come nelle fasi iniziali del match, quando il numero 15 dei Nuggets riceve palla appena dentro l'area, aspetta il taglio di Millsap e lo serve con un assist dietro la schiena da applausi. Wow.