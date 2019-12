La giocata della notte: la palla non vuole entrare, ci pensa Dragic a piazzare il match-winner

Per vincere una partita si fa di tutto e i Miami Heat lo sanno. A 30 secondi dalla fine sono sotto di un punto contro Indiana ed è chiaro che quello è l'ultimo treno per poter provare a ribaltare la situazione. Ma la fretta, si sa, spesso è cattiva consigliera e quindi nel tentativo di sorpasso sbagliano in tre continuando a combinare pasticci. Per fortuna di Miami, però, la palla non arriva mai ai Pacers e quindi, a 6" dalla sirena, ci pensa Dragic: palla recuperata fuori dall'arco, rincorsa, stacco e tiro da 2 e basta così: è il canestro del 113-112 e la partita si chiude.