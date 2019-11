La giocata della notte: la tripla e la semplicità che vince, il canestro che vale 42 per Doncic

Che l’età per lui fosse solo un fattore anagrafico, si era già capito. Luka Doncic gioca daveterano nel derby del texas dei suoi Dallas Mavericks contro i San Antonio Spurs. I Mavs vincono la sfida mettendo ancora più in crisi la squadra di Pop e per non farsi mancare niente, Doncic chiude la serara con 42 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Nessuna giocata pazzesca ma è la semplicità e la naturalezza dei gesti che rendono questa partita davvero strepitosa.

" Mi sento come tutti gli altri giorni. Ci sono statistiche che non conosci e leggi. È comunque bello "

Semplice, efficace = Luka Doncic.