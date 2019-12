La giocata della notte: Lakers al top, Lebron sforna un assist al bacio per Davis

I Los Angeles Lakers soffrono ma vincono a Miami congli gli Heat 113 a 110 e fanno 13° successo consecutivo per LeBron e compagni fuori casa.

I Lakers hanno un ruolino di marcia impressionante che la rendono la prima forza ad est: merito della coppia coppia LeBron James (28 punti, 9 rimbalzi e 12 assist)-Anthony Davis (33 punti e 10 rimbalzi). In serata capaci di spettacolari giocate a due, come questa. Rimbalzo offensivo, James è sempre attento alla palla tanto che gli basta guardare la tripla sbagliata del suo compagno per capire la direzione del rimbalzo e basta un tocco per Davis, già sotto canestro, per trasformare un errore in 2 punti. LBJ bravo a indirizzare, Davis perfetto nel tempismo. Se si moltiplica tutto per un’intera partita... il risultato è la 13° vittoria di fila fuori da Los Angeles.