La giocata della notte: Larry Nance Jr. trasforma il rimbalzo in un ottimo assist

La partita è Hornets vs Cavaliers: nel secondo quarto il lungo dei Cavs capisce di non poter trasformare il servizio del compagno di squadra, disturbato dagli avversari, in un tiro a canestro e allora, con grande visione d'insieme vede un altro suo compagno meglio piazzato e lo serve con un assist volante per il tiro da tre. Questa volta niente di così spettacolare, ma una giocata funzionale nel momento opportuno.