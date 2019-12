La giocata della notte: LaVine-Carter jr. funambolici per il match winner all'overtime

Partita scoppiettante tra Washington Wizards e Chicago Bulls. Si risolve solo all'overtime e solo a 9 secondi dalla fine. Avanti Washington di 1, Chicago prende palla. E qui succede l'impensabile: con un numero da circo, Zach LaVine si divincola dalla difesa dei Wizards e arriva vicino al canestro, ma sceglie di non tirare; passa invece la palla - rischiando quasi di prenderlo in faccia - a Wendell Carter jr., che è proprio sotto canestro. A sua volta quest'ultimo compie un altro numero, spostandosi in avanti e appoggiandola all'indietro sul tabellone, riuscendo nell'impresa di mettere dentro il match winner del 110-109.