La giocata della notte: LeBron-Caruso-LeBron, James è sempre più re

E' la nottata di LeBron James. Il Prescelto viene giustamente celebrato per aver superato nella classifica punti uno dei simboli dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. E anche se i gialloviola perdono, è una delle sue giocate la più bella della notte. The Chosen One prende palla e la passa ad Alex Caruso, che vola a canestro, stacca e finta l'appoggio a canestro; invece il suo pallone è un passaggio perfetto per LeBron che arriva e trova un alley-oop spettacolare.