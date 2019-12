Ci sono uomini che hanno fatto la storia della NBA e uno di questi è ancora in attività. LeBron James, infatti, è uno di quelli che, con i propri numeri, continuano a riscrivere le pagine del campionato americano. Nella sfida contro i Dallas Mavericks - vinta dai Los Nageles Lakers - il Prescelto tocca l'invidiabile tetto dei 9000 assist in carriera e lo fa con un passaggio di pregio assoluto: vede Anthony Davis smarcato dall'altra parte del campo e lancia lungo per il compagno. E' un pallone preciso, che Davis non deve fare altro che afferrare e recapitare nel canestro dei Mavs.

LeBron James con questo nuovo record è ancoe l'unico giocatore della storia NBA ad aver scritto nel personale tabellino di carriera 9000 assist e 9000 rimbalzi.