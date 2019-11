La giocata della notte: Lou Williams chiude la contesa con una tripla folgorante

Kawhi Leonard si prende le copertine nella sfida tra i suoi Los Angeles Clippers e i Portland Trail Blazers, battuti per per 107 a 101 grazie ai 18 punti nell'ultimo periodo dell'ex Toronto Raptors. Ma come in ogni grande match che si rispetti, non poteva mancare la firma indelebile di Lou Williams. È il 33enne di Lithonia a dare l'ultima spallata alle speranze dei Blazers, infilando la tripla tutta classe che brucia la difesa di Mario Hezonja e regala 4 lunghezze di vantaggio ai suoi a 31 secondi dal termine. Game, set and match.

Williams la sua gara con 26 punti, 3 rimbalzi e 8 assist, cifre decisive per la sesta vittoria stagionale dei Clippers. I californiani, in attesa del rientro di Paul George, si portano al quarto posto della Western Conference alle spalle di Lakers, Dallas Mavericks e Denver Nuggets.