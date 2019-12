La giocata della notte: magia no look di Walker e 360°di Brown

Boston perde contro Indiana, ma non si può non guardare e riguardare una giocata in particolare, che coinvolge Kemba Walker e Jaylen Brown. Siamo nel terzo quarto e Walker ruba palla nella propria metà campo; corre via come il vento e si ritrova sotto il canestro dei Pacers, ma sceglie di non tirare. Confeziona invece un delicatissimo passaggio all'indietro no look che spiazza la difesa sbilanciata, ma non il numero 7 dei Celdics: Brown raccoglie la palla e stacca per uno spettacolare 360° che va a segno.