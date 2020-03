La giocata della notte: Melli, che canestro! Tripla in faccia a Porzingis per forzare l'overtime

Che cosa si prova a realizzare una tripla a ridosso della sirena del quarto quarto di una partita NBA? D’ora in poi a questa domanda può rispondervi anche Nicolò Melli, autore di un canestro da tre punti (l’unico della sua partita) sul finire dei regolamentari che ha permesso ai suoi Pelicans di forzare il supplementare in casa dei Dallas Mavericks. Nell’overtime è purtroppo maturata una sconfitta per New Orleans (127-123) ma ciò non inficia per nulla la bellezza del canestro e il sangue freddo di Melli che è riuscito a mandare a bersaglio la tripla dall’angolo, scavalcando un Kristaps Porzingis (altezza 220 cm) pronto a stopparlo, mettendo i piedi a posto in una frazione di secondo. Well done, Nick!

