La giocata della notte: meraviglia in reverse di Paul George contro gli Spurs

Sarà l’avvicinarsi della fase più calda della stagione oppure l’extramotivazione per essere stato escluso dai convocati per l’All Star Game di Chicago (in programma domenica 16 febbraio) ma Paul George nella notte ha sfoderato veramente una partita totale. 19 punti, 12 rimbalzi e 8 assist in 31 minuti per l’ex stella dei Pacers che ha anche mandato i titoli di coda realizzando il canestro che ha chiuso i conti con 13” e 7 decimi sul cronometro. Il canestro più spettacolare della sua serata e della sua partita però PG13 lo ha sfoderato nel corso del terzo quarto quando con una penetrazione decisa e un reverse layup ha chiuso un meraviglioso da tre punti facendo alzare in piedi tutta la panchina e buona parte del pubblico sulle tribune dello Staples Center.

