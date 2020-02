La giocata della notte: Murray inventa l'assist tra le gambe del difensore, Jokic ringrazia e segna

NBA è sinonimo di spettacolo e anche nell'ultima notte, la lega di basket più famosa al mondo non ha tradito le attese. Da copertina, ad esempio, la giocata costruita dal tandem dei Denver Nuggets Jamal Murray-Nikola Jokic nel successo delle "pepite" contro i Phoenix Suns. Il play canadese riceve palla dal compagno, si incunea nel traffico della difesa avversaria e restituisce il pallone al centro serbo facendolo passare tra le gambe del malcapitato DeAndre Ayton. Risultato? Due punti facili per il Joker.

Decisivo, come spesso accade, l'apporto dei due giocatori in questione per portare a casa la vittoria dei Nuggets. Murray chiude con 36 punti, 5 rimbalzi, altrettanti assist e l'82% dal campo. Jokic "risponde" con un 23-9-6. Denver vince così la terza partita di fila e rimane al secondo posto dellas Wester Conference dietro ai Lakers.