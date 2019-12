La giocata della notte: palla rubata e tripla sulla sirena, che canestro di Carmelo Anthony!

La rinascita di Carmelo Anthony è certamente la storia più natalizia che la NBA può offrire in questi giorni. A cinque settimane esatte dalla sua firma coi Portland Trail Blazers, il prodotto dell’università di Syracuse è diventato uno dei punti di forza della squadra dell’Oregon che – anche grazie al contributo di Melo – è riuscita a riportarsi in orbita playoff. Nella notte contro i Pelicans sul parquet di casa è arrivata una sconfitta di misura contro i Pelicans che ha interrotto una striscia di quattro successi, però Anthony ha comunque fatto il proprio dovere segnando 23 punti con 9/17 dal campo e 9 rimbalzi, più questa tripla allo scadere del primo quarto dopo aver intercettato in maniera scaltra una palla a JJ Redick. Una giocata che ha fatto alzare in piedi il pubblico sulle tribune del Moda Center.