La giocata della notte: partita con i Celtics in bilico? Ci pensa LeBron James

Siamo sul 110-109 tra Celtics e Lakers, e mancano poco più di 30 secondi al termine della partita, quando LeBron James si mette in proprio: spalle a canestro finta di andare a sinistra, poi si stacca e lascia partire un tiro in allontamento con un grandiente di difficoltà altissimo. Il resto è poesia. Finirà 114-112 per i Lakers, con 29 punti dello stesso LeBron James.

E' lo stesso LeBron a tornare sulla sua giocata: ecco il suo pensiero