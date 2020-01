La giocata della notte: passaggio irreale di Ja Morant

A volte schiacciare di potenza, o almeno provarci, non è la soluzione migliore. Ma c'è chi, passando la palla a modo suo, riesce comunque a trovare lo spettacolo. Lo fa per esempio Ja Morant, che si ritrova palla in mano a staccare per andare a schiacciare; davanti però si ritrova le lunghe braccia di Larry Nance jr. e così, anziché completare l'attacco, si inventa un passaggio degno degli Harlem Globetrotters, da guardare e riguardare. Che poi l'azione non sia stata finalizzata da Jaren Jackson jr. è un altro discorso.