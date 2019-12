La giocata della notte: passaggio no-look di Jokic, Grant ringrazia

Nikola Jokic la fa sembrare facile. Nella sfida tra i Denver Nuggets e i Memphis Grizzlies le noccioline hanno la meglio sugli orsetti grazie alla tripla doppia di Jokic da 31 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Uno degli assist più belli è per Jerami Grant: palla al serbo che finta lo stacco per tirare e invece passa la palla con uno splendido no-look a Grant, che è smarcato e può tranquillamente schiacciare in scioltezza.