La giocata della notte: Porter Jr. schiaccia ed esulta in faccia a Pelle

Non è stata una nottata positiva per i Cleveland Cavaliers, sconfitti dai Philadelphia 76ers, ma almeno una soddisfazione c'è: la giocata più bella della notte porta la firma di Kevin Porter Jr. Il giocatore dei Cavs, infatti, prende palla oltre l'arco e va verso il canestro avversario, si ritrova davanti Pelle e decide di staccare per schiacciare; evita la stoppata e la butta dentro. E poi, atterrando, esulta pure in faccia all'avversario mostrando i muscoli.