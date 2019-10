La giocata della notte: Reddish resiste alla stoppata di Herro e gli schiaccia in faccia

Cam Reddish avanti come un panzer. La sua schiacciata in faccia a Tyler Herro è un'azione di potenza e di controllo che meritano la menzione per la giocata della notte. Dopo una bella penetrazione sotto canestro, infatti, Reddish stacca, ma si ritrova in traiettoria la mano di Herro, che, in volo a sua volta, tenta di fermare l'avversario con una stoppata, ma non ci riesce perché Cam resiste e sbam.