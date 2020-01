La giocata della notte: rubata e inchiodata per Leonard, che scrive la storia dei Clippers

La notte di Kawhi Leonard è una di quelle davvero da incorniciare! Se si guardasse al solo tabellino, spiccherebbero i 43 punti realizzati ma dietro la prestazione del #2 dei Clippers, c'è di più. Con quanto fatto nella notte, Kawhi diventa il primo Clipper a realizzare 40 punti in meno di 30 minuti di gioco: un record!

Come se non bastasse, ecco la giocata pazzesca della sua gara. Secondo quarto, i Cavs provano a rimettere la palla da fondo con un lob dall'alto per Thompson. Lui perde palla ed è proprio Kawhi che la recupera e parte in palleggio dalla metà campo avversaria. Darius Garland prova a fermalo ma sarà soltanto fallo...e schiaccione di Leonard!