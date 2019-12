La giocata della notte: sassata di Harris, Embiid si arrangia e la butta dentro

Nella pallacanestro uno degli infortuni più comuni è quello alle dita: tra scontri con gli avversari e pallonate, non sempre se ne esce indenni. Eppure Joel Embiid riesce a non farsi male, controllare il pallone alla grande e a trovare una giocata splendida. E' la fine del terzo quarto tra i Philadelphia 76ers e i Denver Nuggets, i secondi scorrono e il tempo sta per scadere; la palla è tra le mani di Tobias Harris, che però è sbilanciato e non può tirare; così scarica un passaggio tesissimo e violento a Embiid, che è sotto canestro e nell'ordine riesce a non insaccarsi le ditanello stoppare il pallone-fionda, non farselo rubare dai due avversari che lo marcano stretto, sistemarsi meglio la palla tra le mani, coordinarsi e staccare, far partire il tiro del canestro mentre il quarto finisce. La palla va dentro e il balletto d'esultanza è d'obbligo.