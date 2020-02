La giocata della notte: schiacciata acrobatica per Derrick Jones Jr.

Non si sono disputate partite nella seconda nottata del weekend dell'All Star Game. Di sicuro, però, lo spettacolo migliore l'ha offerto la gara delle schiacciate,che ha visto trionfare Derrick Jones Jr. su Aaron Gordon. Jones Jr., tra i tanti voli spettacolari a canestro, ne ha messo in scena uno da vedere e rivedere. Uomo sotto canestro che fa rimbalzare la palla sul tabellone e poi china solo la testa (per precauzione): Derrick salta per prendersi il rimbalzo offensivo alle spalle dell'uomo, stacca, afferra il pallone, nel contempo divarica le gambe e mentre scavalca l'uomo fa fare al pallone un giro sotto le gambe, per poi buttarla dentro di prepotenza con la mano sinistra. Wow.